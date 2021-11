Alexis devait rester un seul jour à l'hôpital, il y est resté 8 mois: "J'ai failli y passer mais au final, j'ai surmonté ce truc"

Opéré pour une hernie à Bruxelles, cet homme s'est retrouvé dans un état de santé alarmant suite à des complications. Après cinq opérations et une longue hospitalisation, le septuagénaire s'en est sorti mais déclare subir encore des conséquences. Il estime qu'une erreur a été commise et demande une indemnisation au Fonds des accidents médicaux.

L’opération d'une hernie inguinale compte parmi les interventions chirurgicales les plus courantes. Mais pour Alexis, aujourd'hui âgé de 70 ans, celle-ci s'est transformée en un vrai "cauchemar" dont il a bien cru ne jamais se remettre. Huit mois d'hospitalisation, de multiples opérations et des dommages physiques qu'il estime toujours actuellement. Alexis affirme qu'une "erreur médicale" a été commise, écrit-il via le bouton orange Alertez-nous. Il reviendra au Fonds des Accidents Médicaux d'en décider.

De retour chez lui après son opération, Alexis a commencé à se sentir très mal

Tout a commencé en 2017 par une consultation chez son médecin généraliste pour un "problème de genoux", raconte cet ancien cafetier, désormais retraité. "Le médecin m'a vu fort boiter et m'a demandé 'Tiens vous souffrez comme ça de votre genou ?'", se souvient-il. En réalité, le problème trouvait sa source au niveau de l'aine (entre la cuisse et le bas de l'abdomen), comme l'ont confirmé des radios : une hernie inguinale. Alexis a demandé à son médecin de lui recommander un chirurgien pour l'opération et rendez-vous a été pris.



L'intervention chirurgicale a eu lieu à la clinique Edith Cavell en région bruxelloise le 20 septembre 2017. Alexis est arrivé à l’hôpital le matin et est retourné chez lui, à Zellik dans le Brabant flamand, le soir, comme prévu. "Mais après, j'ai commencé à avoir des nausées, à vomir", raconte-t-il. De terribles vomissements accompagnés de douleurs abdominales.



De graves complications qui ont mis Alexis au plus bas

Quelques jours plus tard, Alexis est retourné en urgence dans la clinique où il avait été opéré. Selon l'avocat d'Alexis, Maître Ludovic Hubert, qui a eu accès à l'entièreté de son dossier médical, il y a subi une opération de drainage d’hématome intrapéritonéal (à l'intérieur du péritoine, la membrane enveloppant la cavité abdominale) et est resté 5 jours en soins intensifs. Alexis aurait subi "un choc septique (une infection générale du sang, Ndlr) et hémorragique" suite à sa première opération. Il aurait souffert notamment d'une "sub-occlusion grêle" (blocage au niveau de l’intestin grêle), d'un hématome de la fosse iliaque droite et d'une insuffisance rénale aiguë... "J'étais vraiment mal de chez mal", résume-t-il.

Et Alexis était alors loin d'être au bout de ses peines. Quatre jours après cette deuxième opération, une fistule grêle (le liquide digestif sort de la voie digestive normale) est apparue, "ce qui résulte généralement d’une chirurgie complexe et mouvementée", dit l'avocat d'Alexis.

Le cauchemar ! Et tout ça pour une petite hernie...

Alexis a ensuite été hospitalisé à l'UZ Jette, toujours en région bruxelloise. Il y est resté pendant 8 mois et a subi trois nouvelles opérations. Il a été alimenté par perfusion intraveineuse pendant toute cette période. "J'ai vécu avec un trou énorme dans le ventre et un sac (de nutrition, Ndlr). Je ne pouvais ni manger ni boire, déplore-t-il. Le cauchemar ! Et tout ça pour une petite hernie inguinale..."



Ces événements ont atteint Alexis physiquement et moralement. Il a perdu trente kilos pendant son hospitalisation, décrit-il. Très affaibli, il déclare s'être mis à broyer du noir. "Les médecins voulaient même que j'aille chez un psychiatre parce que j'étais prêt à me suicider", confie-t-il. Raison pour laquelle ils lui ont permis de regagner son domicile à quelques occasions mais "le peu de fois que je revenais à la maison, c'était la catastrophe. Les sacs se décollaient tout le temps. Je mettais des saletés partout... C'était épouvantable !"

Alexis s'est tiré de cette épreuve, mais avec des dommages



"J'ai failli y passer mais au final, j'ai surmonté ce truc", dit Alexis. Fin mai 2018, il a en effet retrouvé un état de santé qui lui a permis de quitter définitivement l'hôpital. "Les médecins de l'UZ m'ont dit 'Vous avez eu beaucoup de courage parce qu'honnêtement, nous, on ne croyait pas que vous alliez vous en sortir'", affirme-t-il.



Aujourd'hui, Alexis se sent "plus ou moins mieux", dit-il. Le septuagénaire a repris du poids, vit "plus ou moins normalement", mais subit encore des dommages physiques. "J'ai horriblement mal au ventre. J'ai des gros problèmes pour tousser, éternuer... Je ne peux plus faire d'efforts, je ne peux rien soulever", déplore-t-il.

Le Fonds des accidents médiaux sollicité pour obtenir un avis et éventuellement une indemnisation

Alexis estime qu'il y a eu une erreur médicale lors de l'opération de son hernie. Plus précisément, il critique le choix de la technique utilisée qui n'était pas adaptée à son cas. Ayant déjà été opéré il y a 30 ans, au niveau du ventre, un filet y avait été posé de sorte qu'il était plus risqué, selon lui, de repasser par cette voie. Il a fait appel à un avocat, Me Ludovic Hubert. Pour limiter le coût de la procédure, ils ont choisi de passer par le Fonds des Accidents Médicaux.

Contactée par nos soins, la direction du groupe hospitalier CHIREC a indiqué avoir transmis le dossier du patient au Fonds des Accidents Médicaux au mois d'avril 2020. "Nous supposons dès lors que sa demande suit son cours", ajoute la direction.



La durée de traitements des dossiers par le Fonds des Accidents Médicaux est "extrêmement longue", regrette Ludovic Hubert. Entre leur introduction et leur finalisation, 4 ou 5 années s'écoulent en moyenne, indique l'avocat. "Peut-être qu'un jour je pourrais être indemnisé, mais je n'y crois pas trop", confie Alexis. Le Fonds des Accidents Médicaux doit étudier le dossier et décider s'il y a eu ou non une erreur médicale. Si c'est le cas, il organise l'indemnisation. Il peut aussi mettre en oeuvre une médiation entre le patient et l'hôpital. Plus d'informations sur le Fonds des Accidents Médicaux

