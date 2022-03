Ancien militaire, David est aujourd'hui un des cinq DÉCOUPEURS de pièces de monnaie au monde: "Je suis amoureux de mon art"

David fait un des métiers les plus rares qui soit. L'homme de 56 ans est découpeur de pièces de monnaie. Ils ne sont plus que 5 actuellement à effectuer cette profession dans le monde. Il nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous avec l'envie de mettre en lumière son art.

Quand nous contactons David pour écouter son histoire, nous tombons sur sa messagerie vocale. "Je travaille sans doute dans mon atelier", peut-on entendre. Un peu plus tard, il nous rappelle et s'excuse de son indisponibilité. "Je travaillais sur la commande d'un Australien que j'ai enfin finie. Ça m'a pris trois mois." Directement, on se plonge dans le monde de cet homme au parcours pour le moins singulier.

Un parcours peu commun

David est originaire de la région de Charleroi. Il est orphelin et a été placé dans une famille d'accueil. À l'âge de 12 ans, il se découvre une passion peu commune grâce à un maître d'art: découper les pièces de monnaie. Ça ne le quittera jamais.

À l'âge adulte, il s'engage dans l'armée comme son père d'accueil, qu'il appelle "papa". Mais en 2002, il se blesse sérieusement et doit stopper son activité militaire. "Je me suis alors demandé ce que j'allais faire de ma vie", explique-t-il. Il a finalement décidé de se lancer professionnellement dans une passion qu'il continuait à pratiquer durant ses années à l'armée: découper des pièces de monnaie pour en faire des bijoux.





"Les jeunes ne sont pas intéressés"

À l'aide de son matériel de découpe, David fait ressortir le motif des pièces. Un artisanat pour lequel il faut énormément de patience. "Mais je suis vraiment amoureux de mon art donc ce n'est pas un problème", explique-t-il. "Je ne m'imagine pas un jour sans me lever à 4h du matin, aller promener mon cocker et me mettre à l'ouvrage."

Cette profession est également très rare car à l'heure actuelle, il n'existe que 5 artisans "découpeur de pièces de monnaie" dans le monde. "Et je suis le plus jeune", sourit David. "On se connaît tous évidemment même si on est dispersé un peu partout dans le Monde. Malheureusement, les jeunes ne sont pas intéressés par notre art donc je crains qu'il disparaisse bientôt."

Des prix allant de 270€ à 1200€

Une fois découpées, les pièces sont les plus souvent transformées en pendentif. Il existe selon David un véritable marché. "Ce que recherchent mes acheteurs, c'est l'objet unique", explique-t-il. "Il n'existera aucun autre bijou comme celui que je fabrique. Je ne fais que des bijoux uniques." Au vu du nombre d'heures de travail, les prix sont assez élevés. À l'heure actuelle, sa collection va de 270€ à 1200€. "C'est logique vu le temps que cela prend à confectionner", indique David. "Je ne suis pas riche. C'est d'ailleurs ma pension de l'armée qui me permet de survivre."

David a deux ateliers. Un en Province du Hainaut et l'autre en Province de Liège. On n'en saura pas plus. "Je garde les lieux secrets car j'ai par le passé reçu la visite de cambrioleurs qui en avaient après mes pièces", explique-t-il. C'est en tout cas-là qu'il réalise tous ses pendentifs, dont certains ont été exposés un peu partout. "En Allemagne, en Israel et même en Amérique du Sud. mon talent est reconnu", conclu-t-il fièrement.