Atteint de Parkinson, Ivo se lance un incroyable défi: faire le tour de la Belgique à pied en 50 jours

Une performance sportive pour la bonne cause : Ivo De Bisschop, atteint de la maladie de Parkinson, s'est lancé le défi de faire le tour de la Belgique à pied en 50 jours. Son objectif est de récolter des fonds pour la recherche. Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour Ivo. "Chaque jour, 30 kilomètres, 5 kilomètres à l'heure, il y a seulement 2 jours de repos donc il y a 47 jours de marche et on fait 1500 kilomètres" calcule-t-il.

La marche n’est pas un choix anodin pour ce type de pathologie. La maladie de Parkinson atteint essentiellement les fonctions motrices. "Il y a un grand tabou aujourd'hui pour la maladie de Parkinson, je l'ai senti moi-même. Ça m'a pris une année pour pouvoir oser en parler", confie Ivo.

Maladie incurable

Ce sexagénaire ne présente pas de signes visibles de la maladie, comme des tremblements ou des troubles de l’expression. Il prend des traitements pour en amenuir les effets. La maladie est incurable à ce jour, seuls les symptômes sont traités. "L'origine n'est pas vraiment connue, explique Josse Thomas, un pharmacien participant à l'opération "Stop Parkinson walk", le nom donné au défi qu'Ivo s'est lancé. C'est donc difficile de pouvoir développer des médicaments performants. Il faut d'abord comprendre la maladie pour avoir des cibles précises".

Autre problème : la maladie est souvent diagnostiquée sur le tard. En Belgique, près de 35.000 personnes sont atteintes. La maladie de parkinson concerne généralement les personnes âgées de 50 à 65 ans, mais environ 10% ont moins de 55 ans.