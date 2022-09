"J'ai diminué la température d'eau du boiler de 55 à 50 degrés": face à des factures d'énergie qui battent des records, Marc a-t-il pris un risque?

A l’approche de l’hiver, il va falloir rallumer le chauffage pour chauffer son foyer. Mais vu les prix de l’énergie, certains pensent déjà aux petites économies à faire. Marc nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous demander si diminuer la température de son boiler permet réellement de faire des économies. Voici les explications d’un chauffagiste.

"Diminuer la température de l’eau du boiler de 55 à 50 degrés est-il un bon moyen de diminuer la facture de gaz ?", nous demande Marc via le bouton orange Alertez-nous. Pour faire des économies cet hiver, cet habitant de Hélécine, dans le Brabant wallon, compte se chauffer au pellet. Mais l’investissement cette année est colossal ! "Pour une même palette de pellet, l’année passée, ça m’a coûté 285 euros. Cette année, j’ai payé 630 euros", s’insurge-t-il.



© RTL INFO

Alors pour faire face, Marc tente de trouver des solutions. Et pourquoi pas du côté de son boiler ? Il maintient l’eau à 55 degrés. Mais pour faire des économies, Marc a descendu la température à 50 degrés. "C’est logique que si on chauffe moins, on paye moins normalement, se dit-il. Pour nous principalement le gaz, c’était 44 euros par mois. Aujourd’hui, c’est 212 euros par mois."

Attention à la formation de bactéries

Impossible de chiffrer les économies réalisées avec ce simple geste. Mais est-il vraiment conseillé de diminuer la température de son boiler ? Nous avons posé la question à Giacomo, chauffagiste. "Je le conseille mais jusqu’à une certaine température. On peut la diminuer mais à une limite de 55 degrés. En dessous des 55 degrés, on risque une formation de légionelle à l’intérieur du ballon. Cela peut être dangereux pour la santé des gens qui vont prendre leur douche", avertit-il.

Quelques explications sont de rigueur : le boiler doit maintenir l’eau à une température de 55 degrés minimum. Lorsque cette température descend, des bactéries se forment dans l’eau stagnante. C’est la légionelle, qui provoque une légionellose. Pas besoin de consommer l’eau pour tomber malade. Les vapeurs d’eau sous la douche deviennent dangereuses. "Les premiers symptômes, c’est diarrhée et mal de ventre. On se sent faible. Dans les cas les plus graves, on peut même en mourir", poursuit Giacomo.

Pour faire des économies

Si, malgré tout, vous décidez de diminuer la température en dessous des 55 degrés, il est important d’activer le programme anti-légionelle. "La chaudière, une à deux fois par semaine, va s’allumer et va envoyer 80 degrés dans le ballon pour détruire une éventuelle formation de légionellose", précise Giacomo. Notez cependant que faire ceci ne vous fera pas réaliser d’économies. "Le boiler devra quand même travailler certaines heures par semaine à une haute température pour détruire la légionellose."

Pour faire des économies, il est par exemple recommandé d’améliorer l’isolation de votre boiler. Vous pouvez aussi demander à votre chauffagiste de désactiver la boucle d’eau chaude sanitaire. Elle permet de chauffer l’eau plus vite mais elle consomme aussi plus d’énergie.

En Belgique, 1 foyer sur 3 dispose d’un boiler. 50% d’entre eux ont un système anti-légionelle.