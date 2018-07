Guillaume, un supporter fier des Diables: "Qu’est-ce que cette équipe nous aura fait pleurer, p*** qu’ils étaient bons"

La Belgique n'a pas réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde de football. Les Diables Rouges se sont inclinés 1-0 contre la France, mardi, à Saint-Pétersbourg. Juste après la défaite, Guillaume, un supporter des Diables, a tenu à nous envoyer un message pour féliciter les joueurs belges.



Il a témoigné à l'équipe sa grande fierté et sa reconnaissance. Elle l'a fait vibrer et vivre des émotions intenses tout au long de la Coupe du Monde. Et pour ça, il leur dit merci...



"Alors oui, la Belgique, nos Diables Rouges ont perdu contre cette équipe de France fort opportuniste, mais je tiens à préciser une chose ... Qu’est-ce que cette équipe nous aura fait pleurer durant ce mondial. Autant de joie et de fierté que de tristesse comme aujourd’hui. Mais retenons tous une chose, p*** qu’ils étaient bons nos petits Diables. On est tous fier de vous. Oui, on n'aura pas la finale, on aura la petite finale. Oui, on n’est pas plus grand que la France, on est plus petit... Mais quel gros cœur on a. Même dans la défaite, cette équipe aura joué fair play. On est tous fier de vous. We are belgium", écrit le supporter mardi à 23h.