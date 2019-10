La parole raciste d'un policier envers un voyageur d'origine congolaise dans un train vers Liège saisie dans une vidéo

Un vif échange entre un voyageur belge d'origine congolaise et un policier auquel avait fait appel un accompagnateur de train lors d'un contrôle de billet problématique a été filmé par un passager situé juste derrière et publié sur les réseaux sociaux. On y entend le commentaire raciste du policier. Les faits remonteraient à mardi soir. Joshua, une Liégeois de 23 ans revenant de Londres, a pris un train mardi soir à Bruxelles pour rentrer à Liège alors qu'il avait prévu initialement de rentrer le lendemain à 5h du matin, rapportent nos confrères de SudPresse. Est-ce cela qui a provoqué le débat sur la validité de son billet ? Toujours est-il qu'un échange a lieu entre un policier et le voyageur au cours duquel l'agent déclare à plusieurs reprises au passager qu'il peut rentrer à Kinshasa si ça ne lui plait pas. "Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça" s'insurge le voyageur avant de répéter à plusieurs reprises "Répétez ce que vous venez de me dire". "Si le système belge ne vous plait pas, retournez à Kinshasa", répond alors le policier qui lui demande sa carte d'identité. Le voyageur énervé refuse: "Je ne vous passerai pas ma carte d'identité (...) Vous êtes des fous ou quoi ? Je suis votre chien ?", se fâche-t-il. Et moi, je suis la police fédérale rétorque son vis-à-vis ajoutant: "Votre ticket n'est pas valable". "J'en ai rien à battre, j'ai payé mon ticket" maintient le voyageur.

Finalement, le voyageur a été débarqué à Waremme où plusieurs policiers l'attendaient. La SNCB indique qu'une enquête interne est ouverte. La police fédérale va, elle aussi, ouvrir une enquête pour identifier le policier, vérifier les faits et prendre les mesures nécessaires. Joshua a, lui, décidé de porter plainte selon nos confrères de Sudpresse.

La vidéo a été partagée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes s'indignant des propos racistes du policier. Hier, Joshua a publié une réaction sur son compte Instagram. "C'est juste quelque chose qui m'a sorti de ma personne parce que ce n'est pas normal. Si vous êtes dans la même situation, n'hésitez pas à mettre la bouche, à parler, parce que ce n'est pas logique", dit-il.