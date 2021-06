La trottinette électrique, un danger? Trois accidents pour vous faire "prendre conscience" (vidéos)

Présentes dans quelques villes belges à la location via des applications, achetées par certaines personnes pour se rendre au travail, les trottinettes se multiplient sur nos routes. Mais comme le rappelle Benoit Godart, porte-parole de Vias (institut de sécurité), "ce n'est pas un jouet". Illustration avec trois témoignages/accidents reçus au même moment par la rédaction de RTL info.

La trottinette électrique est un moyen de locomotion de plus en plus utilisé, principalement en ville. Les avis sont assez partagés à son sujet: si certains apprécient cette option supplémentaire pour des déplacements courts, d'autres voient surtout les dangers que représentent ces véhicules. Nous avons rassemblé trois témoignages arrivés en quelques jours à la rédaction de RTL info.

Katty nous a contacté via le bouton orange Alertez-nous pour évoquer les conséquences d'un accident avec un tel véhicule. "Je viens vers vous pour faire prendre conscience aux jeunes, où à n’importe quelle personne qui utilise une trottinette, des dangers qu'elle peut représenter. J’en ai fait l’expérience récemment, alors que je l’ai toujours gérée. Juste une petite bordure et voila le résultat. Mettez un casque", nous a-t-elle écrit, joignant une photo de son visage tuméfié:

Alexandre nous a signalé le comportement anormal d'une trottinette de location. Elles avaient disparu mais elles sont revenues, principalement à Bruxelles (où il existe plusieurs entreprises). "J'ai loué une trottinette Bird et tout allait bien jusqu'au moment où elle a ralenti sans aucune raison", nous explique cet habitant d'Ixelles. "Pensant que c'était la batterie qui était plate, je me suis alors mis sur le côté, dans l'intention de m'arrêter. Mais c'est à ce moment-là que la trottinette s'est emballée, sans rien faire, sans raison. Le moteur, ainsi que la roue arrière, a continué à rouler à pleine vitesse sans actionner l'accélérateur. Je suis donc tombé violemment", précise-t-il. Il a "des fractures au bras", et il "porte un plâtre". La société Bird a répondu brièvement à nos questions:

Bird a été informé de cet incident, nous sommes en contact avec le conducteur concerné et nous enquêtons. Nous prenons la sécurité très au sérieux et n'avons eu aucun autre rapport de ce type d'incident. Nous testons régulièrement nos trottinettes dans tous les marchés, y compris la Belgique, pour s'assurer qu'ils sont sûrs et fiables. Nous souhaitons au conducteur un prompt rétablissement.

Gérard nous a envoyé une vidéo d'un accident, "pour sensibiliser la population à la distance de freinage d'une trottinette, plus longue qu'on le pense". Ce père de famille de 38 ans habite Strombeek. "C'est une vidéo que j'ai prise avec ma dashcam (caméra attachée au pare-brise et qui filme la route, NDLR). J'étais à Woluwe-Saint-Pierre, je venais de déposer ma fille à son école". On y voit une jeune fille suivre un camion en trottinette, à distance raisonnable. Mais lorsque celui-ci s'arrête, la conductrice ne parvient pas à freiner à temps, et percute le camion. Elle tombe sur la route, heureusement entre deux voitures garées sur le côté. "Elle portait un casque, ce qui est rare. Je vois beaucoup de gens qui conduisent des trottinettes sans casque, et avec des écouteurs dans les oreilles. Ils respectent rarement le code de la route, ils passent au rouge et pensent qu'ils sont tous seuls. C'est très dangereux, et il faut que les gens en prennent conscience" :

Des chiffres pas encore fiables

Les trottinettes ne figurent pas dans les chiffres du baromètre annuel de la sécurité routière, établi chaque année par Vias, l'institut belge pour la sécurité routière. Les statistiques concernant ces trottinettes électriques sont très récentes, mais il y a tout de même quelques chiffres disponibles. "En 2020, il y a eu 408 accidents officiels impliquant un conducteur de trottinette électrique. En 2019, il n'y en avait que 47", nous apprend le porte-parole, Benoit Godart. Il relativise immédiatement la fiabilité des chiffres car "le formulaire d'enregistrement des policiers constatant un accident vient d'être mis à jour avec une 'case' trottinette". De plus, "dans environ 80% des cas, quand quelqu'un tombe en trottinette, il n'appelle pas la police", et donc il n'y a pas de trace dans les statistiques. Les 408 accidents "ne sont que la partie la plus visible de l'iceberg", estime-t-il.

En vélo ça n'est pas un problème, en trottinette vous allez tomber

"Il y a deux types de public"

Alors, dangereuses, les trottinettes ? Oui et non, selon Vias. "Il y a deux publics", poursuit Benoit Godart. "Un qui est un peu plus 'professionnel', on va dire: les gens qui achètent leur propre trottinette. Ils ont investi dans un matériel relativement couteux, ils portent le casque, ils respectent les règles et sont prudents: s'ils endommagent quelque chose qui coute 700 euros par exemple, c'est un problème". L'autre type de public, ce sont "les gens qui utilisent les trottinettes en libre-service, à des fins un peu plus ludiques, pour se promener ou aller faire une course. Eux respectent un peu moins les règles, sont moins bien équipés, portent moins le casque. Et ce sont plutôt eux, hélas, qui sont victimes d'accident", ajoute Benoit Godart, qui lui-même "utilise tous les jours" une trottinette électrique.

"Les grands dangers", ce sont "la taille des roues, qui est très petite" et sur certains modèles, "ces roues sont rigides". Donc, "si vous roulez sur une petite branche d'arbre se trouvant sur une piste cyclable, en vélo ça n'est pas un problème, en trottinette vous allez tomber". De plus, "il faut être concentré à 100% en permanence, et si en vélo on peut se gratter le nez en conduisant, en trottinette vous ne pouvez jamais lâcher le guidon, car à tout moment on risque de tomber".

"Ce n'est pas un jouet": les conseils de Vias

Vias rassemble 10 conseils sur son site, pour rouler en sécurité avec une trottinette électrique. "Le plus important, c'est quand on se lance, quand on commence, les premières fois. Ce n'est pas un jouet. Certains se disent qu'ils se souviennent, qu'ils en ont fait quand ils étaient petits. Mais ce n'est pas la même chose". Sur son site, Vias conseille entre autres de porter un casque, de ne jamais dépasser les 25 km/h, d'anticiper les freinages, d'être très attentif aux autres usagers et de se renseigner sur les assurances disponibles.

Vias "plaide également pour rendre la veste fluo obligatoire la nuit, parce que sur les trottinettes électriques, le feu arrière est très bas, contrairement au vélo. On aimerait aussi que cela devienne totalement interdit de rouler sur les trottoirs en trottinette électrique. Normalement on peut le faire si on roule à 5 km/h, mais c'est pratiquement impossible".