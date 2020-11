Début novembre, un jeune étudiant avait égaré sa carte de banque sans le signaler à Card Stop. Quelques jours plus tard, Belfius découvre des transactions suspectes sur son compte et ferme celui-ci, ce qui explique le négatif de près d'un million d'euros. Ces transactions font penser à une arnaque de plus en plus répandue cette année: la fraude à la demande d’aide. Historique par e-mail, l'arnaque se développe maintenant sur les réseaux sociaux et applications comme Whatsapp. Les bandes qui se cachent derrière utilisent aussi de plus en plus souvent des jeunes belges pour se faire "prêter" des comptes dans des banques Belges. Ceux-ci deviennent alors des "mules" qui touchent une partie de la somme arnaquée.

Louis (prénom d’emprunt) est un jeune étudiant qui vit avec ses parents à Bruxelles. Le 9 novembre, en consultant son application bancaire Belfius par hasard, il comprend rapidement qu’il y a un problème… "Mon compte est à -999.924,23€. Près d’un million d’euros de négatif !", nous explique-t-il via notre bouton orange Alertez-nous.

Ils m’ont dit qu’ils avaient découvert des transactions suspectes sur mon compte

Il contacte alors son agence qui lui annonce que son compte a été bloqué. Ce solde négatif est une conséquence de la procédure, pour éviter toute transaction ultérieure. "Ils m’ont dit qu’ils avaient découvert des transactions suspectes sur mon compte. Des paiements sur internet et un virement de 4000€ venant d’une personne elle-même piratée", ou arnaquée, comme on le découvrira plus loin.

Cela faisait 5 jours que Louis n’avait plus vu sa carte bancaire. Mais "vu que j’ai tous mes cours en distanciel, j’ai pensé l’avoir perdue à la maison et comme je n’ai pas d’argent sur ce compte, puisque je ne sors plus, je ne me suis pas tracassé", dit-il. Le jeune homme n’a donc pas fait bloquer sa carte via Card Stop.

Une fois sa banque contactée, il appelle alors Card Stop et se rend à la police de Bruxelles pour porter plainte contre X. Mais là, c’est la douche froide. "Ils m’ont dit que la personne qui a transféré les 4000€ sur mon compte pouvait porter plainte contre moi."

C’est d’ailleurs ce que Belfius conseille à tous ses clients qui se retrouvent dans la situation, nous dévoile la banque qui dispose de moyens pour identifier des transactions suspectes. "Les banques disposent de systèmes de contrôles internes pour détecter les transactions suspectes et elles veillent à adapter et améliorer sans cesse ces contrôles en fonction des nouveaux types de fraude". Comment ça fonctionne concrètement ? Aucune banque ne nous le révèlera, "pour des raisons évidentes de sécurité".

Mais ces transactions suspectes ont toujours la même origine : des bandes organisées qui soutirent de l’argent à des particuliers naïfs.

Une victime qui transfère beaucoup d’argent pour aider un faux proche

Il y a premièrement le phishing, qui consiste à se faire passer pour un proche ou une institution dans le but de soutirer des données personnelles à quelqu’un, par exemple ses codes bancaires. Le vishing est la même technique mais par téléphone. Le smishing, encore la même mais par SMS. Et aujourd’hui apparait le whaling, le phishing via l’application Whatsapp.

Puis il y a une vieille technique apparue avec les e-mails qui aujourd’hui se répand sur les réseaux sociaux : la fraude à la demande d’aide. Ou quand une personne se faisant passer pour un proche vous demande d’urgence de l’argent.

"Ce type de fraude est devenu classique depuis quelques mois et en particulier depuis le début de la crise sanitaire", explique Belfius.

Febelfin, la fédération belge du secteur financier, a d’ailleurs alerté la population sur ce phénomène pas plus tard qu’hier, expliquant que les seniors, de plus en plus connectés avec les confinements mais maitrisant mal les réseaux sociaux, étaient la principale cible des escrocs.

Les escrocs se font passer pour un proche en piratant les comptes Facebook Messenger ou encore Whatsapp d’une personne, ou en créant de nouveaux comptes. Ils envoient ensuite un message à certains de leurs contacts, en prétextant par exemple avoir perdu leur smartphone et en donnant un nouveau numéro de téléphone. Ceci dans le but d’initier une discussion durant laquelle les escrocs demanderont rapidement de l’argent. "Les montants demandés fluctuent généralement entre 250 et 2.000€, parfois plus", détaille Febelfin.

Ne transférez jamais d’argent sans avoir reconnu votre contact par téléphone

Leur conseil : parler à votre contact de vive voix. "Ne transférez jamais d’argent sans en avoir parlé auparavant avec le parent ou l’ami(e) concerné(e). Appelez-le/la sur un numéro que vous connaissez et vérifier si la demande d’aide est réelle", détaille Febelfin.

Mais les escrocs "inventent des excuses pour ne pas devoir vous parler : le téléphone est tombé dans l’eau, le nouveau numéro n’est pas encore connecté pour les appels vocaux, l’appelant se trouve dans un compartiment silencieux dans le train, ou il se dit facilement joignable et ne comprend pas que votre appel ne passe pas". Febelfin vous conseille alors de poser "des questions de contrôle dont les réponses ne figurent pas dans des e-mails, chats précédents ou sur les réseaux sociaux. Demandez des choses que vous-même et vos proches ou amis êtes les seuls à savoir".

Beaucoup de pression pour que le paiement soit effectué rapidement ? C’est presque toujours le signe d’une arnaque

D’autres détails peuvent vous mettre la puce à l’oreille, comme un nouveau numéro de téléphone ou un lien étrange pour effectuer un paiement. "Beaucoup de pression et d’insistance pour que le paiement soit effectué rapidement ? C’est presque toujours le signe d’une arnaque."

Un intermédiaire en Belgique qui "prête" son compte aux escrocs

Belfius nous explique le modus operandi qui se cache derrière, car ces escrocs, des bandes organisées souvent basées à l’étranger, recrutent des jeunes en Belgique en leur promettant de gagner facilement un peu d’argent.

Ces jeunes sont contactés soit via des intermédiaires qui rôdent autour d’écoles ou dans certains quartiers, soit directement sur les réseaux sociaux.

Ce qu’ils demandent aux jeunes ? De leur "prêter" un compte bancaire existant, ou d’en créer un nouveau à cette fin. Il est aujourd’hui simplissime de se créer un nouveau compte bancaire auprès d’une banque belge uniquement via internet.

50 à 100€ pour avoir prêté son compte

Mais ce faisant, ces jeunes attirés par l’argent facile "deviennent des money mules, des mules", détaille Belfius. Comme les touristes qui sont payés par des narcotrafiquants pour prendre l’avion avec de la drogue cachée sur/en eux. Sauf qu’ici, ils aident à faire transiter de l’argent volé de la victime à la bande organisée.

Les banques connaissent leur façon de faire. Après que le nouveau compte a été créé, les criminels "s’assurent que le compte fonctionne en transférant des petits montants, par exemple 10€". Ensuite, plusieurs jour ou semaines plus tard, "un montant important arrive sur le compte. Il provient d’un virement effectué par une personne qui s’est fait piéger" par une des techniques détaillées ci-dessus.

Une fois la grosse somme versée sur le compte ouvert par le jeune pour la bande organisée, celle-ci retire l’argent en cash ou achète des biens. C’est cet argent liquide et ces biens, moins traçables qu'un virement bancaire, qui remontent ensuite la filière pour enrichir les criminels. Au passage, le jeune, la "mule", perçoit une petite somme, "par exemple 50 ou 100€ pour avoir prêté son compte".

Quiconque est invité à transmettre ses codes ou à transférer son argent vers un autre compte doit avoir conscience qu'il s'agit d'une arnaque

Trois choses à faire systématiquement : Card Stop, appeler la banque et porter plainte

Il n’existe pas d’assurance pour se prémunir, que ce soit pour les victimes ou les banques. Si vous avez-vous-même transféré de l’argent à un arnaqueur, seule une plainte, puis une enquête et enfin en jugement en votre faveur vous permettront peut-être de le récupérer.

Belfius rappelle quelques bonnes pratiques en la matière, pour éviter de se faire voler de l’argent.

1) Ne jamais transmettre ses codes ou transférer de l’argent. "Peu importe que cette question ait été posée par message ou par téléphone. Quiconque est invité à transmettre ses codes ou à transférer son argent vers un autre compte doit avoir conscience qu'il s'agit d'une arnaque", explique Belfius.

2) Toujours faire bloquer immédiatement sa carte via Card Stop au 070 344 344 "dès que l’on constate que sa carte de débit ou de crédit est perdue, volée ou que l’on soupçonne une fraude".

3) Contacter sa banque et celle du compte sur lequel l’argent a été transféré au plus vite. "La banque pourra ainsi prendre des mesures conservatoires avant que (tout) l’argent ne disparaisse du compte de la mule."

4) Déposer plainte auprès de la police.

Impossible pour Louis de rouvrir un compte chez Belfius

Pour en revenir à Louis, si la banque ne peut nous dévoiler les détails de l’affaire, on comprend que Louis est soupçonné d’avoir servi de mule. "Nous avons reçu un signalement de fraude impliquant ce compte bancaire reçu de la part d’un de nos clients et nous avons invité ce client à porter plainte auprès de la police. Le compte bancaire de cette personne, ouvert seulement il y a quelques semaines, été bloqué à la suite de transactions suspectes."

Et dans ce cas, Belfius bloque non seulement le compte, mais arrête aussi toute relation avec le client. "Un courrier notifiant la personne de la rupture de la relation commerciale avec un préavis de 2 mois lui a entretemps été envoyé." Louis ne peut donc plus ouvrir de nouveau compte auprès de cette banque.

Louis, lui, tombe des nues. "Je suis étudiant pour devenir professeur, on est en 2020, tout est traçable : pourquoi je ferais ça ? J’ai ouvert ce nouveau compte parce que ma mère changeait de banque et que j’y avais encore un compte qu’on avait créé pour moi quand j’étais mineur. Elle est allée chez Belfius et j’ai donc créé un compte chez Belfius aussi. Il n’y a que ma mère qui me versait de l’argent dessus."

Raison de plus pour directement appeler Card Stop quand on a perdu sa carte et pour porter plainte à la police quand celle-ci a été volée. Pour éviter que des escrocs s'en servent à mauvais escient ou d'être suspecté de complicité.