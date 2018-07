Le soleil tire sa révérence après les violents orages de ce jeudi: vous avez immortalisé ce joli spectacle (photos)

Les intempéries ont frappé plusieurs régions du pays ce jeudi, alors que l'état de canicule venait d'être déclaré en début de journée. Après avoir bravé les orages et les averses, de nombreux habitants ont pu profiter d'un splendide spectacle en soirée, lorsque le soleil a tiré sa révérence.



Plusieurs témoins ont immortalisé ce joli moment et nous ont envoyé leurs photos via notre bouton orange Alertez-nous.



Bernard, un habitué des magnifiques photos habitant à Jemeppe-sur-Meuse, nous envoie ceci: "Vu l'actualité avec quelques orages violents dans certaines régions, moi j'ai le plaisir de vous offrir ce magnifique coucher de soleil pris à 21h15. Etrange non?".







Bruno a quant à lui photographié le coucher de soleil à Waterloo:





"Après le mauvais temps et des poubelles envolées à Schaerbeek, arrive un ciel spectaculaire à Uccle", nous a écrit Urpi vers 22h:







Un peu plus tôt dans la soirée, Coralie nous avait envoyé une magnifique photo vers 20h depuis Villers-Deux-Eglise, à Cerfontaine:







De quoi finir la journée avec le sourire :-).