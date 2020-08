(c) RTL INFO

Splendide image d'une averse au loin saisie hier en fin de journée par Sandra à Kain, un village sur le territoire de Tournai dans le Hainaut occidental. "Bonsoir, je souhaitais simplement partager avec vous cette photo du ciel prise à Kain vers 17h. Simplement magnifique", a-t-elle commenté via notre bouton orange Alertez-nous. Et on ne peut certes pas lui donner tort.