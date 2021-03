Matthieu, 37 ans, attend le "jour de la libération" et est FURAX contre ceux qui refusent le vaccin AstraZeneca

La campagne de vaccination des plus de 65 ans, constituant une population à risque vis-à-vis du coronavirus, est en cours. L'objectif est de vacciner le plus vite possible l'ensemble des personnes à risque (résidents et personnel des maisons de repos, personnel soignant, +65 ans, personnes qui ont des problèmes de santé), ce qui permettrait d'assurer le contrôle de l'épidémie, celle-ci ne risquant plus d'engorger les hôpitaux puisque, vaccinées, les personnes ne tomberont plus gravement malades.

Mais certains citoyens ne veulent pas se faire vacciner. D'autres ne veulent pas se faire vacciner spécifiquement avec le vaccin AstraZeneca. Ces refus freinent la campagne de vaccination et repoussent le jour où on peut espérer un déconfinement total. Une conséquence qui met en rogne Matthieu, 37 ans, qui s'est exprimé via notre bouton orange Alertez-nous. Il propose que, si des personnes âgées refusent ce vaccin, qu'on permette à des plus jeunes de recevoir les doses non utilisées.

Voici son message:

"Je m’appelle Matt, j’ai 37 ans et désolé mais quand je vois les plus âgés refuser de se faire vacciner parce que ce n’est pas leur vaccin préféré ou parce que c’est AstraZeneca, ça nous met en colère. Moi je devrais encore attendre de longs mois avant de pouvoir me faire vacciner et voir ces gens refuser m’exaspère. Que ce soit Pfizer, Moderna, Spoutnik, Johnson & Johnson, AstraZeneca, nous attendons avec impatience ce jour de vaccination qui sera signe de libération et eux le refusent donc s'il y en a encore qui refuse, pourquoi ne pas lancer un appel aux volontaires ? Moi je ne demande que ça. Je ne vois plus mes grands-parents et parents car j’ai peur de leur refiler quelque chose sans le savoir car ils ont une petite santé et de l’autre côté certains refusent le vaccin. Je suis furax. Merci fallait que ça sorte"