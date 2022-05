Nicolas rêvait de rencontrer Ronaldinho à Mons, le Brésilien est arrivé 3h30 en retard: "Quand il est parti, tout le monde l’a hué" (vidéo)

Le samedi 14 mai devait être une date qui allait marquer les esprits de nombreux amateurs de football de la région de Mons. Quatre anciens internationaux brésiliens, dont la légende Ronaldinho, sont venus au Wallonia conference center de Mons pour promouvoir leurs vins.

Malheureusement, les fans se souviendront de cette journée d’une bien triste manière. Si Julio César, Sebastian Frey et Amauri se sont présentés en temps et en heure pour saluer la foule, signer des autographes et prendre des photos avec les fans, la star du jour a fait défaut. Ronaldinho était aux abonnés absents. Selon la presse locale, le Brésilien est arrivé avec 3h30 de retard parce qu’il faisait… la sieste.

Nicolas et sa maman, Laurence, étaient sur place. La mère de famille a contacté la rédaction de RTL info pour dénoncer le comportement du Brésilien.

Je ne trouve pas ça correct

"Mon fils est dingue de foot", raconte Laurence. Le jeune passionné de 13 ans a déjà eu l'occasion d'aller "voir une fois le Standard avec son papa" et rêve d'aller un jour voir un match de la Juventus Turin.

Quand elle a appris que la légende du Barça allait venir "à 10km" de chez eux, Laurence n’a pas hésité à y inviter son fils. Un cadeau qui fera merveille, "la veille, [mon fils] ne dormait pas, il avait préparé son maillot à faire signer."

Le jour J, "on s’est présenté à 14h, on a attendu en plein soleil. On est entré à 15h30 comme prévu", se souvient-elle.

Une heure plus tard, les trois autres joueurs sont arrivés, comme prévu. "Ils étaient super sympas. Ils ont donné des t-shirts, des ballons et des photos. Ils ont fait monter des enfants sur le podium, etc. Ils sont partis à 17h."

"À 18h, Ronaldinho n’était toujours pas là", peste Laurence. L’impatience monte sur place et la colère apparaît en même temps que les premières explications sur la longue attente : "On nous a dit qu’il faisait la sieste", s’indigne la maman de Nicolas. "Il (Ronaldinho) savait que des gens l’attendaient, je ne trouve pas ça correct de sa part."

Un grand joueur, mais une petite personne

Aux alentours de 18h30, l’ancien joueur du FC Barcelone, de l’AC Milan et du PSG s’est enfin montré et en venu saluer l’assemblée pendant… "3 minutes 48".

"Il est finalement arrivé, mais il est resté 3 minutes 48", s’offusque Laurence. "J’ai tout filmé, c’est comme ça que je peux dire qu’il est resté si peu de temps", nous glisse-t-elle.



©Belga

Hué

"Quand il est parti, tout le monde l’a hué. Il y a des enfants qui sont sortis en pleurant", décrit encore Laurence qui n’en revient pas.

"C’était peut-être un grand joueur, mais c’est vraiment une petite personne. Il a brisé le rêve des enfants. Pour eux, c’est scandaleux."

Il aura fallu quelques jours à Nicolas pour digérer la déception. "Il est dégoûté", nous rapporte sa maman. "Il est déçu du joueur. Il avait dit à tous ses copains qu’il allait le voir."

Le rêve du jeune garçon de 13 ans aura tourné à la désillusion ce jour-là et le champion du monde brésilien a perdu quelques fans.