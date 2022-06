Patrick tarde à obtenir le permis de construire son Proxy Delhaize à Anseremme: "500.000€ perdus en deux ans"

Il y a deux ans, les propriétaires du Proxy Delhaize d’Anseremme (Dinant) ont acheté un terrain en bord de Meuse, celui de l’ancien hôtel "Beau Rivage", afin d’y déménager leur supermarché. Les permis de construire ont été accordés par la ville, et les matériaux de construction ont été commandés. Cependant, la Région Wallonne a estimé que le bâtiment n’était pas aux normes de sécurité. En effet, il est situé trop proche du cours d’eau et risque donc d’être inondé. La Région a donc introduit un recours, qui a été approuvé par le ministre Willy Borsus. Le permis a été retiré, et Patrick et Régine, les propriétaires, se sont donc retrouvés avec un terrain, du matériel de construction, et pas de permis de construire.

Il faut rehausser le bâtiment

Le bourgmestre de la ville de Dinant, Monsieur Thierry Bodlet, explique avoir été en possession d’informations erronées. L’architecte du projet lui avait présenté des plans où le niveau zéro était situé un mètre plus haut que dans la réalité. Il avait alors accordé un permis de construire. Sous ce nouvel éclairage, il comprend la décision du ministre Borsus. Il pense qu’il y a bel et bien un risque d’inondation.

Selon Patrick, la décision est infondée. La propriété n’a pas été touchée par les pluies du mois de juillet 2021, et n’a subi aucun dommage lors des évènements de 1995. La ville de Dinant avait alors été submergée par la crue de la Meuse, qui avait provoqué de nombreux dégâts. Il avance que refuser un projet pour une cinquantaine de centimètres n’est pas justifié, qu’il aurait fallu modifier la loi, puisqu’il n’y a pas de risque d’inondation, comme le prouvent les évènements passés. Une nouvelle demande de permis a depuis été introduite à la ville. Monsieur Bodlet annonce que si celui-ci comprend le projet de réhausser le bâtiment d’un mètre, alors la Région Wallonne n’aura plus aucune raison de faire barrage à la construction du nouveau Proxy Delhaize. Il ajoute avoir "toujours soutenu ce projet de déménagement", et qu’il "continuera à le faire dans le futur".



Patrick et Régine (D.R.)

Les prix des matériaux de construction flambent

Cette "bonne" nouvelle n’est pas si bien reçue par Patrick et Régine. En effet, le couple estime avoir déjà perdu beaucoup d'argent. "C’est mettre une PME en difficultés à cause des augmentations des matériaux et des frais liés au crédit. Nous avons déjà perdu depuis le début près de 500.000 euros ! Et on annonce encore 15% d’augmentation ce mois-ci".

La crise du coronavirus avait déjà contribué à cette hausse des prix dans le domaine de la construction, et la guerre en Ukraine n’est pas en reste. Le 10 mars, la Confédération Construction avait annoncé une augmentation de 12%, et prévoyait une poursuite des augmentations sur les prochains mois. Ces prédictions se sont réalisées, et Patrick donne en exemple le devis de la société Wauters, pour les rayonnages du nouveau magasin. Celui-ci est passé de 175 -.000 euros à 245.000 euros en l’espace des derniers mois. Cela n’est pas tout: l’éclairage, les frigos, le reste des matériaux à commander… tout coute de plus en plus cher, et les prédictions ne vont pas en s’améliorant.