Ces gens à l'arrêt qui laissent le moteur tourner pour l'airco: au-delà de la pollution, quel est l'impact sur la consommation de carburant?

De plus en plus d'initiatives sont prises, par les citoyens ou par les autorités, pour assainir l'air aux abords des écoles. Mais parallèlement à cela, durant les fortes chaleurs, certains parents laissent tourner leur moteur pour ne pas couper l'airco de leur voiture. Parfois durant plusieurs minutes... Un comportement qui révolte les riverains ainsi que d'autres pères et mères qui se soucient de la qualité de l'air.

Plusieurs études ont été menées en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Le constat est le même dans les trois régions: la qualité de l'air dans les écoles et alentour est mauvaise, voire très mauvaise, surtout aux heures de début et de fin des cours. Logique: à ces heures-là, le trafic est plus dense aux abords des établissements scolaires, les parents venant déposer ou chercher leurs enfants.

Plusieurs initiatives, détaillées au bas de cet article, ont donc été prises par divers acteurs. Soit les autorités, mais aussi parfois des parents ou des voisins des établissements scolaires. Dans ce climat où certains militent pour des écoles "plus vertes", plusieurs témoignages nous sont parvenus pour dénoncer des comportements qui dérangent ceux qui luttent pour réduire leur impact écologique. Sont ciblés les parents qui laissent leur moteur tourner à l'arrêt, parfois pendant plusieurs minutes, pour ne pas avoir à couper leur airco. "Marre de tous ces gens qui restent enfermés dans les voitures avec le moteur qui tourne pour la climatisation devant l’école et qui polluent l’air de nos enfants", s'est ainsi insurgé Christophe via notre bouton orange Alertez-nous. "Si les riverains demandent aux parents de couper le moteur lorsqu'ils attendent 10 à 15 minutes, les parents répondent qu'ils en ont rien à foutre. Est-ce qu'on pourrait tenter d'expliquer le cercle vicieux potentiel de vouloir contrer les effets du réchauffement climatique avec l'air conditionné alimenté par des moteurs de voiture ?", se demandait pour sa part Yves, qui habite à proximité d'une école.



Quel impact de l'airco sur la consommation ?

Difficile de donner un chiffre précis sur l'impact réel de l'utilisation de la climatisation sur la consommation, car cela peut énormément varier d'une voiture à l'autre. En plus, les chiffres sont difficiles à obtenir, les études sur la question étant plutôt limitées. Chez la plupart des constructeurs, on avance prudemment le chiffre de 10% d'augmentation en moyenne. Selon des tests réalisés par Touring en 2012, l'utilisation d'airco peut aller jusqu'à augmenter la consommation de près de 15%. Soit, sur un plein de 60 litres, 7,5 litres seraient consacrés à votre air conditionné.

Par contre, là où tout le monde s'entend, c'est que l'impact de la clim sur la consommation est nettement plus important quand le véhicule est à l'arrêt, sachant qu'une voiture dont le moteur tourne au point mort consomme, en moyenne, entre 0,6 et 1 litre par heure. Eh bien, avec l'airco, on peut ajouter entre 20 et 30%, le pire étant les systèmes de climatisation manuels qui tournent à fond et à des températures largement inférieures aux températures extérieures. Les systèmes automatiques "adaptent" en général plus le flux d'air froid au rendement du moteur, limitant l'impact sur la consommation à grosso modo 10 voire 15% à l'arrêt.



Les autorités réagissent

Conscientes du souci que génère le trafic lié à un établissement scolaire, certaines écoles ont pris le problème à bras le corps pour sensibiliser les parents à une approche plus "respectueuse". Yves, qui habite près d'un lycée fort fréquenté à Ottignies, a ainsi reçu une lettre signée par le directeur de l'établissement. "Nous sommes tout à fait sensibles à votre préoccupation quant à l'environnement, de même qu'au désagrément causé par les émanations toxiques des véhicules automobiles en arrêt auprès des citoyens. (...) Nous ne manquerons pas de sensibiliser à nouveau nos parents à propos des gaz émis par les véhicules durant les périodes de début et de fin de journée".

Et la question a même reçu une attention particulière au niveau politique.

Au sud du pays, le ministre wallon de l'Environnement Carlo Di Antonio prépare un décret pour lutter contre la pollution atmosphérique liée à la circulation, prévoyant des mesures comme l'arrêt des moteurs des véhicules en stationnement à proximité des écoles et la création de zones à basses émissions permanentes et temporaires.

A Bruxelles, le conseil communal a invité les autorités fédérales et régionales à enclencher le turbo pour diminuer le nombre de véhicules en circulation sur le territoire. Mais la Ville entend également agir à son niveau en réduisant la pression automobile autour des écoles. Elle s'engage ainsi à agir sur différents leviers par exemple en proposant aux parents des alternatives de transports à la voiture. Par ailleurs, depuis ce lundi 11 juin, la rue de l’école maternelle et primaire "Sint-Joost-aan-Zee", à Saint- Josse-Ten-Noode, est fermée aux voitures, tous les matins entre 8h et 9h. Et ceci jusque fin octobre. Cette mesure du conseil communal a pu voir le jour grâce à un dialogue intensif entre le bourgmestre, l’école et les parents. Des initiatives similaires ont été prises dans des écoles de Molenbeek.

En Flandre, la ministre de l'Enseignement, Hilde Crevits, a lancé une campagne pour des rues sans voiture aux heures d'ouverture (et de fermeture) où se trouvent des écoles afin de réduire la pollution. Cette campagne vise à convaincre les autorités locales et les directions des établissements d'enseignement à multiplier de telles initiatives. La ministre espère ainsi éviter les pics de pollution aux abords des écoles et leur "rendre de l'oxygène".



Quelques conseils pour utiliser son airco

Si l'airco est indéniablement confortable en cas de grosse chaleur, il est important de préciser qu'il est déconseillé de créer un écart supérieur à 5 degrés avec la température extérieure. Au-delà, le choc thermique qui en résulte peut entraîner des maux de tête et de gorge. Par ailleurs, demander une température très froide par rapport à la température extérieure va réellement faire grimper votre consommation.

Mais il y a d'autres conseils à retenir si vous voulez minimiser l'impact sur votre plein d'essence. Déjà, dans la mesure du possible, il vaut mieux stationner à l'ombre, et ensuite veiller à d'abord rouler fenêtres ouvertes et bien ventiler avant de bien fermer les vitres et d'enclencher la clim. Inutile, en effet, de mettre la clim à fond dès que vous entrez dans la voiture, les premiers degrés peuvent se "gagner" naturellement.

Quand l'air frais de l'airco arrive, utilisez le recyclage d'air interne pendant quelques minutes, avant de repasser en mode air extérieur.

Enfin, faites fonctionner l’air conditionné au moins une fois par mois pendant une dizaine de minutes, même durant l’hiver. Cette opération évite aux joints de se dessécher et d’avoir des fuites dans le circuit.