Un conteneur dégage une odeur "RÉPUGNANTE" dans une rue de Schaerbeek depuis presque 1 mois

Un conteneur est devenu la source de nuisances olfactives dans un quartier schaerbeekois. La Ville a lancé un ultimatum à son propriétaire.

Des odeurs pestilentielles se dégagent d'un conteneur de la rue des Palais, à Schaerbeek en région bruxelloise. Le caisson métallique en question déborde de déchets. A tel point qu'un tas d'immondices s'est formé devant le parcmètre et autour de l'arbre juste à côté. La situation agace Mohamed, qui nous a contactés via notre bouton orange Alertez-nous.



Le problème dure depuis déjà presque un mois, raconte notre alerteur. Et il ne fait qu'empirer. Certains se servent visiblement du conteneur comme d'une déchetterie. "On y dépose tout et n'importe quoi", constate Mohamed. Avec les températures record enregistrées récemment, des effluves nauséabonds ont inévitablement envahi les environs. "Ce conteneur dégage une odeur répugnante dans le quartier", déplore le riverain. "On ne sait pas qui l'a mis là mais en tout cas personne ne semble vouloir venir l'enlever", regrette-t-il.



Le cabinet de Deborah Lorenzino, échevine de la Propreté publique à Schaerbeek, n'était pas au courant du problème. "Vu la photo, je comprends tout à fait pourquoi les gens se plaignent", compatit Isabelle Vanhay, directrice de cabinet. "La rue des Palais est une voirie régionale sur laquelle, en théorie, nous n’intervenons pas vu que le gestionnaire de propreté est l’Agence Régionale Propreté", explique-t-elle. D'autre part, elle indique le propriétaire du conteneur est dans l'obligation de le bâcher. Ce qui est censé empêcher ce genre de débordements.





Le propriétaire a jusqu'à vendredi pour évacuer son conteneur



Suite à notre appel, Isabelle Vanhay a demandé au service communal en charge de la propreté d'envoyer un de ses agents sur place. "On confirme que l'odeur est vraiment forte", dit la directrice de cabinet. La société propriétaire du conteneur et la zone de police concernée ont été contactées.



"On met la pression sur cette société", explique Isabelle Vanhay. L'entreprise a désormais pour obligation d'évacuer son conteneur pour vendredi dernier délais. "Si ce n'est pas fait vendredi, on l'évacue nous, et on leur facture, ce qui leur coûterait très cher".



Le cabinet de Deborah Lorenzino encourage les Schaerbeekois à utiliser le numéro gratuit 0800/939.88 s'ils constatent des problèmes de propreté dans leur commune. "Généralement, notre service communal en charge de la propreté publique intervient très vite", assure Isabelle Vanhay.