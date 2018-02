Justine épingle cette pub: "C'est LE MOIS DE LA GÉNÉROSITÉ dans vos hypermarchés Carrefour!"

"La pub Carrefour de cette semaine ou quand l'actualité va à l'inverse de la pub", commentait Justine nous envoyant, via le bouton orange Alertez-nous, la copie d'une affiche présentant une campagne promotionnelle du géant de la grande distribution. Si l'on en croit l'annonce, février est placé sous le signe de la... générosité. "C'est le mois de la générosité dans vos hypermarchés Carrefour", clame la publicité relative à une carte de client, la "bonus card". Comme le souligne l'alerteur, ce banal message commercial a une résonance toute particulière quelques jours à peine après la révélation d'un plan de restructuration qui pourrait coûter jusqu'à 1.233 emplois et entraînera la fermeture de plusieurs hypermarchés en Belgique. Pas sûr en effet que les travailleurs de Carrefour retiendront que le mois de février aura été celui de la générosité. Chez notre voisin français, 2400 postes seront supprimés, via un plan de départs volontaires.