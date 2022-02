Thomas Pointevin, l'homme aux 1001 perruques: "Certaines perruques sont très inspirantes"

Sur Instagram, il s'appelle Jean Luc, Jocelyne, Hélène, ou encore Daniel...Aujourd'hui le comédien Thomas Poitevin, était l'invité de notre journaliste Antoine Schuurwegen.

D'où vient l'idée des perruques ?

L'idée était de trouver un fil rouge à la chaîne Instagram que j'ai lancée, pour pouvoir continuer à faire des portraits humoristiques. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps, et comme je ne pouvais pas faire de spectacle tout de suite... J'ai trouvé ce thème qui au final forme une collection. Aujourd'hui, je possède une trentaine de perruques.

Comment sont nés ces personnages ?

Ils viennent souvent de choses que j'ai entendues ou dont je me souviens... Et après j'écris autour de ça. La perruque vient à la fin. C'est à ce moment que je décide s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, d'un jeune ou d'une personne âgée. Ça se passe dans ce sens-là. Certaines perruques sont très inspirantes. Celle de Hélène avec sa mèche qui frétille est un véritable bonheur.

Vous aviez posté une vidéo en Avril 2020 dans laquelle vous jouiez une infirmière, au moment où la terre entière était confinée. Qu'en pensez-vous aujourd'hui?

Ça me fait rire, mais j'ai un peu honte de cette perruque. On a lancé ça un mois avant le confinement, donc c'était un peu le moment où on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé. C'est un personnage comme ça, qui prend ça un peu à la légère au départ. Ce personnage de l'infirmière, je l'ai fait revenir plus tard. Et là, je l'ai joué comme si elle avait fait le Viêt Nam. J'ai aussi développé sa relation avec Candice qui est un peu sa concurrente à l'hôpital.