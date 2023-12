Le derby wallon a été perturbé par plusieurs scènes de violences samedi soir. Des affrontements entre supporters du Standard et de Charleroi ont eu lieu, et il y aurait plusieurs blessés. 25 minutes avant le coup d’envoi, des supporters carolos se sont introduits dans les tribunes des supporters liégeois, en parvenant à franchir une porte entre les deux blocs de supporters. Des fumigènes ont été lancés pour créer un mouvement de panique et les supporters des deux clubs se sont affrontés.