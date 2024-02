L'émission "Rendez-vous" de ce dimanche 25 février aborde cette question : "Comment atteindre le sommet en partant de loin, en partant de rien ?". Pour y répondre, Christophe Deborsu reçoit Sana Afouaiz, fondatrice et administratrice-déléguée de Womenpreneur-Initiative, autrice de "Invisible Women of the Middle East: True Stories".