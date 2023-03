"On a entendu 3-4 coups de feu": un homme de 42 ans abattu par la police lors d'une course-poursuite à Seneffe

"Que se passe-t-il a Seneffe? Beaucoup de voitures de police et des coups de feu entendus près de la Drêve du Château", nous écrit-on via le bouton orange Alertez-nous. La zone de police de Mariemont confirme qu'un homme de 42 ans, père de deux enfants (de 4 et 12 ans), est décédé à la suite d'une course-poursuite qui s'est terminée dans la cité située à l'avenue des Tulipes à Seneffe. Les faits se sont déroulés vers midi. Durant cette intervention, les policiers ont dû faire usage de leur arme à feu. Un couple se trouvait à bord du véhicule. Une fois dans la cité Clos des Lilas, la voiture s'est retrouvée coincée dans un cul-de-sac. Les policiers semblent alors avoir fait usage d'une arme à feu, touchant l'un des deux occupants du véhicule. L'homme, touché par les tirs, serait connu de la justice pour des faits liés aux produits stupéfiants. La personne qui l'accompagnait à ses côtés ne serait pas blessée.