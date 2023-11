La mannequin Heidi Klum est la reine incontestée d'Halloween. Chaque année, la star organise une soirée pour le 31 octobre. Un véritable rendez-vous pour les fans de ses déguisements, de plus en plus impressionnants. Heidi Klum met le paquet avec des costumes et des maquillages relevant d'une véritable prouesse technique. La mannequin s'est déjà métamorphosée en un lombric, en Fiona de Shrek, en Jessica Rabbit ou encore, en un corps humain écorché.