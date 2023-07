Le Roi était "détendu" et la Reine "très classe": plusieurs milliers de personnes au traditionnel Bal National

Le Bal National a rassemblé des dizaines de milliers de Belges de toutes générations jeudi soir, dès 19h30, sur la place du Jeu de Balle, dans le quartier des Marolles à Bruxelles. Ce traditionnel bal populaire, organisé depuis maintenant 20 ans, a lieu chaque année la veille de la fête nationale. Encore une fois, il a fait la part belle aux chansons typiquement belges et festives, grâce à des artistes comme Sttellla, De Romeo's, Alec Mansion et le DJ Daddy K, comptant le Roi et la Reine parmi le public.