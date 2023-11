Les catalogues de jouets sont-ils encore des incontournables de la Saint-Nicolas ?

La période des fêtes approche et qui dit Saint-Nicolas dit cadeaux ! Une épreuve pour certains, un moment de pur bonheur pour d’autres, ce qui est sûr est que les achats des présents est toujours un moment de grande effervescence. Pour guider adultes et enfants dans ces choix parfois périlleux, les enseignes ont pour habitude de distribuer les fameux catalogues de jouets. Pourtant, depuis l’avènement d’Internet et des smartphones, ces dépliants sont de plus en plus digitalisés. Connaissent-ils toujours autant de succès ?