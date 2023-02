Où sont passés les oiseaux ? Stéphane, un passionné de Verviers, s’inquiète de ne plus voir d’oiseaux dans son quartier depuis le soir du Nouvel an. Il les nourri habituellement quotidiennement. Mais il remarque que ses réserves ne se vident plus. Selon lui, ce sont les feux d’artifice qui ont fait fuir les oiseaux. A-t-il raison ? Les feux d’artifices doivent-ils être plus réglementés ?