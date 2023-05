Manifestation contre le dumping social à Bruxelles : "Tout ce que nos ancêtres ont acquis, on veut nous le reprendre"

Entre 10.000 et 15.000 personnes arpenteront lundi le pavé bruxellois pour protester contre le dumping social et les "attaques sévères portées au droit de grève", dans le cadre d'une manifestation nationale organisée par le front commun syndical (CSC, FGTB et CGSLB). Presque trois mois après l'annonce de la direction de Delhaize de passer sous franchise ses 128 magasins intégrés, l'ire syndicale ne s'est pas estompée. Cette perspective a déclenché un conflit inédit dans le secteur du commerce belge, tant par sa longueur que par l'ardeur de la contestation. Malgré l'intervention d'un conciliateur social, l'enseigne au lion demeure engluée dans l'impasse sociale. En plus du plan de franchise, dont les syndicats craignent qu'il engendre une détérioration des conditions de travail doublée d'une réduction "drastique" de l'emploi, les mesures judiciaires récemment adoptées par Delhaize pour enrayer le mouvement de grève ont provoqué une levée de boucliers des syndicats.