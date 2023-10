A Bruxelles, c'est l’ouverture de la Foire du Midi, la plus grande de Belgique. Junior Decorte qui a repris l'affaire familiale de frites et de croustillons est inquiet, car les allées sont désertes. Le public n'est pas au rendez-vous. Alexandra et Jonathan Dotremont nous font découvrir l'envers du décor de leur manège. Sur la Grand-Place de Bruxelles, Sabrina Jacobs est conviée à un grand mariage forain.