"On va me virer comme une malpropre": Lucienne, atteinte de maladie chronique, craint de perdre son travail

"J'ai pensé que j'allais être arrêtée une semaine, que j'avais juste besoin de me reposer et que j'allais reprendre très rapidement mon travail", témoigne-t-elle. "On vous presse comme un citron pendant des années et le jour où vous n'êtes plus là, vous n'avez plus de nouvelles de personne."

Et si la priorité reste de guérir, Lucienne doit également penser en parallèle à son travail, un retour incertain, synonyme d'angoisse. "Au plus de temps, on reste en invalidité, au plus, ça va être difficile de réintégrer la société", poursuit-elle. "Tous les employeurs ne vont pas pouvoir non plus tout changer dans l'entreprise parce que c'est moi qui reviens après autant d'années et me retrouver un poste qui va être fait à la carte."

500 000 arrêts longue maladie

Le cas de Lucienne n'est pas isolé. La Belgique compte plus de 500 000 malades de longue durée. En 2035, ils seront 800 000. Depuis 2023, les employeurs ont deux options: soit proposer un processus de réintégration, soit le licenciement immédiat pour force majeure médicale. Le travailleur repart alors sans indemnité.

Pour la société Mensura, spécialisée dans le bien-être au travail, les solutions doivent être élargies. "On peut avoir par exemple quelqu'un qui a un problème de dos et pour qui on trouve un travail plutôt administratif pendant un certain temps", souligne Gretel Schirivers, CEO." Il y a des possibilités de limitation du temps de travail aussi. Quelqu'un peut reprendre par exemple à mi-temps et à mi-temps, il reste sur la mutuelle."