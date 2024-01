"Plus qu'un sport, c'est une école": les Mulolo, l'incroyable famille qui offre une pluie de médailles au karaté belge

Les Mulolo ne sont pas n'importe qui. Cette famille belge fait rayonner le karaté national depuis des années. Tout le monde est concerné, du papa aux enfants. L’histoire débute au Congo. Étudiant, Jeannot, le papa, apprend et enseigne le karaté. Arrivé en Belgique au début des années 90, il poursuit sa carrière. Son talent lui permet de remporter plusieurs médailles européennes et mondiales. Aujourd’hui coach et responsable d’un club, Jeannot n’oublie pas son passé devenu sa source d’inspiration.