Les Diables Rouges poursuivent leur préparation en vue du match qualificatif pour l'Euro 2024 disputé ce samedi, contre l'Azerbaïdjan. Une sélection belge dans laquelle figure un certain Charles De Ketelaere. Transféré cet été du côté de l'Atalanta, le jeune joueur de 22 ans a enfin trouvé un cadre dans lequel il peut s'épanouir, en jouant plus régulièrement pour construire une confiance. Il a même déjà marqué et délivré une première passe décisive en deux rencontres.