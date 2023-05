Un bébé tamarin-lion doré est né au zoo de Planckendael

Un tamarin-lion à tête dorée est né ce 1er mai au zoo de Planckendael et se porte bien. Cette naissance est importante car cette espèce de primate est en danger, souligne le parc animalier mercredi. La mère, Matty, avait déjà eu deux progénitures l'an dernier: Xanto et Xanti. Les tamarins-lion à tête dorée ont fréquemment des jumeaux, la naissance unique de ce début mai est donc perçue comme une demi-surprise. L'habitat naturel de ce primate, situé dans certaines forêts du Brésil, est fortement menacé par la déforestation et la chasse. Les zoos d'Anvers et de Planckendael participent à un programme visant à maintenir une réserve de population de cette espèce en danger d'extinction.