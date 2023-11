Caroline Receveur a partagé une vidéo dans sa story Instagram après avoir été opérée lundi. L'influenceuse, qui a terminé sa chimiothérapie, explique être soulagée après de long mois de combat contre un cancer du sein. Je viens de voir le chirurgien et tout est OK", débute Caroline Receveur depuis son lit d'hôpital. Elle précise qu'elle avait subi une mestectomie et "une reconstruction immédiate".