Le mariage de l'année à plus de 54 millions d'euros

Madelaine Brockway et Jacob LaGrone, un jeune couple d’Américains, s'est offert "le mariage de l'année". Ils ont vu les choses en grand, avec des festivités qui ont duré cinq jours ! La célébration du mariage a commencé par un enterrement de vie de jeune fille qui a duré plus de quatre jours. Madelaine Brockway et ses meilleures amies ont logé dans le luxueux Amangiri Hotel, situé dans le désert de l'Utah. Chaque jour, il y avait une nouvelle thématique telle que : "Jolie en Rose", "Les Aliens sont parmi nous" et "Golden Hour", lors de cette soirée, la jeune femme s'est déguisée en Marie-Antoinette.