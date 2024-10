"On veut rester une ville festive": que fait Bruxelles pour lutter contre les agressions sexuelles dans le Bois de la Cambre?

"La première mission de la police et du parquet, c'est d'arrêter les auteurs. Ça, c'est vraiment l'enquête de terrain. Ensuite, multiplier les patrouilles de police." Voici comment Philippe Close veut solutionner la situation dans le Bois de la Cambre.

Le bourgmestre souligne la bonne collaboration avec la boîte de nuit "Les Jeux d'Hiver": "Ils ont été très imaginatifs pour protéger leurs clients. Et c'est vraiment ensemble, ville de Bruxelles, services de police et Jeux d'hiver, que nous faisons tout pour que les clients soient le plus safe possible quand ils sortent parce qu'on veut rester une ville festive."