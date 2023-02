Jean-François Corty, médecin et porte-parole de "Médecins du Monde" sera l'invité de RTLINFO ce vendredi à 7h50, sur Bel-RTL. Il répondra en direct aux questions d'Antonio Solimando. (Un an de conflit en Ukraine: des dégâts humanitaires sans précédent sur place; un an qu'Olivier Vandecasteele est privé de liberté en Iran : il réclame sa libération immediate)