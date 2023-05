C’est LA soirée que les stars attendent avec impatience : le Met Gala et son illustre tapis rouge. Chaque année, les célébrités y défilent avec des tenues les plus excentriques les unes que les autres. Et comme chaque année, un thème est imposé. Cette fois-ci, c’est Karl Lagerfeld, décédé en 2019, qui est mis à l’honneur.