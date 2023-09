Ines nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous, elle explique avoir été "témoin du tremblement de terre à Marrakech." La jeune femme est en vacances avec une amie dans la ville marocaine lorsqu'elle a ressenti les secousses. Elle raconte: "Vers 23h, j'étais à Marrakech avec une amie dans notre Airbnb quand, tout d'un coup, on a senti des secousses. Tout le bâtiment a tremblé, on a cru que le bâtiment allait s'effondrer."