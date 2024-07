Ce 31 juillet, cela fait exactement 80 ans qu'est mort Antoine de Saint-Exupéry, écrivain, poète, aviateur et reporter français. En juillet 1944, son avion disparaissait en mer entre Marseille et Toulon. Il faudra presque 60 ans pour qu’un plongeur découvre l’épave et résolve le mystère de sa mort.