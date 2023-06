La maison de Barbie existe en vrai et est disponible à la location!

Il faut aimer le rose. L'emblématique maison de rêve de Barbie à Malibu fait son grand retour… grandeur nature. Le site de location Airbnb met à disposition un énorme manoir de trois étages, situé sur les côtes californiennes, qui est identique au plateau de tournage du film de Greta Gerwig. Le film Barbie, avec Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles principaux profite d'une campagne de promotion colossale, mise sur pied par la société Warner Bros. Le manoir, entièrement décoré aux couleurs de la célèbre poupée, représente la dernière folie en date. À l'occasion de la sortie du long-métrage, il pourra être occupé gratuitement, pour deux séjours individuels d'une nuit les 21 et 22 juillet prochains, le tout gratuitement. Les fans intéressés pourront s'inscrire au tirage au sort à partir du 17 juillet. L'endroit dispose d'une piste de danse, d'un toboggan rose et d'une vaste piscine. C'est la seconde fois qu'il est proposé sur Airbnb. En 2019, à l'occasion du 60e anniversaire de la poupée, quatre p