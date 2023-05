Un village suisse totalement évacué: la montagne qui le surplombe va s'effondrer

Le coeur lourd, les habitants de Brienz ont commencé à évacuer mercredi ce petit village du sud-est des Alpes suisses, menacé par l'éboulement imminent de tout un pan de la montagne qui le surplombe. Les 85 habitants de la minuscule bourgade sans prétention, à une trentaine de kilomètres seulement de Davos et une cinquantaine de Saint Mortiz, doivent quitter leur maison d'ici à vendredi soir, 18h00 locales. Les autorités ont décidé d'accélérer les choses cette semaine en constatant que des millions de tonnes de rochers qui menacent la petite bourgade se déplaçaient plus vite que ce que les spécialistes, chargés de la surveillance, estimaient jusque-là. "Je souhaitais monter une dernière fois et dire adieu à la maison de mes parents. On ne sait pas si notre Brienz existera encore dans deux semaines", a confié sur place à l'agence Keystone-ATS une femme qui a grandi dans le village de montagne. Les larmes aux yeux, elle a expliqué que ces adieux lui étaient difficiles, après avoir longtemps cru qu