Ambiance : l’étrange story de Karim Benzema après le sacre de Lionel Messi

Karim Benzema, lauréat du dernier ballon d’or, était l’un des grands absents de la cérémonie du trophée "The Best" à Paris ce lundi soir. Nommé aux côtés de Lionel Messi et Kylian Mbappé, le buteur du Real Madrid a décidé, comme tous ses coéquipiers, de ne pas se rendre dans la capitale française où se tenait la cérémonie. Mais apparemment, le Nueve n’a pas manqué une miette de la remise des trophées. Sa story Instagram postée juste après l’annonce de Lionel Messi comme meilleur joueur risque de faire parler. On y voit Ritchie, un influenceur qui comptabilise 590 000 followers sur les réseaux sociaux avec son ami Golozer, prononcer à plusieurs reprises le mot "menteur".