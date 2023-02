"Vous avez fait très fort!": Olivier Schoonejans taquiné par ses invités Philippe Lacheau et Julien Arruti

Le réalisateur Philippe Lacheau et l'acteur Julien Arruti des films Alibi et Baby-sitting étaient invités sur le plateau du RTL info 13h et les deux ne manquent pas d'humour. Et c'est Olivier Schoonejans qui a fait les frais de l'inépuisable répartie des deux trublions. Alors que Philippe Lacheau explique son procédé d'écriture de scénario, le présentateur phare de RTL info demande à ses convives: "Ce film parle des parents, de la honte qu'ils peuvent parfois vous mettre, ça vous est déjà arrivé d'être un peu gêné un peu par vos parents?". La réponse de Julien Arruti ne s'est pas fait attendre: "Moi je ne suis pas gêné par mes parents, par contre par vos chaussettes", fait-il remarquer, amusé. "Alors là vous avez fait très fort!"