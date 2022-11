"Elle a toujours dit oui": cet homme saute à l’eau pour sauver sa bague de mariage (vidéo)

C’est une demande en mariage peu ordinaire qu’a vécu ce couple. Ayant décidé de faire cela sur un bateau, l’homme se voit accidentellement faire tomber la bague dans l’eau. Heureusement, il a plongé suffisamment vite pour récupérer l’alliance et faire sa demande. Un moment inoubliable pour ces amoureux.

Pour demander sa femme en mariage, cet homme était prêt à tout, même de se jeter à l’eau. À bord d’un petit bateau, en compagnie de deux amis, on aperçoit l’homme se mettre à genoux pour demander sa compagne en mariage. Seulement, la bague lui échappe et tombe dans l’océan.

Directement, l’homme ne réfléchit pas et plonge à l’eau pour récupérer l’objet. Heureusement, la demande a ensuite pu se faire. La vidéo a déjà été visionnée plus de 8 millions de fois sur TikTok et a reçu 1.5 million de likes.

Un beau buzz pour l’union de ce jeune couple.

La vidéo ci-dessous :