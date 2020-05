"Il faut profiter de la vie": cette adorable petite fille confinée explique à sa manière ce qu'est la vie (vidéo)

Le message d'une petite fille en pyjama qui explique ce qu'est la vie a fait plus d'1 million de vues sur les réseaux sociaux.

En cette période difficile où des millions de personnes sont confinées, se battent contre le coronavirus, et sont particulièrement sollicitées dans les hôpitaux et les maisons de repos, la moindre étincelle d'espoir fait plaisir à voir. Une adorable petite fille, sur les réseaux sociaux, nous offre un moment de bonheur absolu.

Avec une douceur infinie, cette petite fille en pyjama rose explique à sa manière ce qu'est la vie. "Tu sais que la vie est belle", raconte-t-elle, filmée par son papa. "On ne voit plus la vie quand on meurt. Du coup, il faut en profiter. La vie, c'est joli, c'est beau."

Cette philosophe en herbe ne s'arrête pas là : "Sur la terre, tout est joli. Il y a plein de choses : les princes, les reines, les diamants, les chansons douces, les bébés... Tout ça, c'est chouette."

La petite insiste aussi sur l'importance d'avoir des amis et de prendre soin d'eux. "Quand on meurt, on ne les voit plus, et c'est triste."

Touché, son papa lui propose alors un cookie pour la réconforter. La petite fille, dont on ne sait pas grand-chose, accepte alors volontiers.