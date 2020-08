"Jerusalema": le personnel des Cliniques de l'Europe se joint au PHÉNOMÈNE en dévoilant sa choré (vidéo)

Les Cliniques de l'Europe ont partagé une vidéo du personnel en train d'exécuter une chorégraphie sur "Jerusalema", titre de la chanteuse sud-africaine Nomcebo Zikode, ce jeudi 27 août, suivant ainsi le mouvement mondial.

"C’est la surprise du jour. Les membres de notre personnel ont donné toute leur énergie et leur bonne humeur pour une fantastique flash mob sur nos deux sites St-Michel et Ste-Elisabeth. De quoi nous redonner à tous le moral et du courage pour continuer à affronter la pandémie COVID-19", ont écrit les cliniques sur leur page Facebook.



Le titre Jerusalema cartonne depuis de nombreuses semaines sur les réseaux sociaux suite à la vidéo de danseurs angolais qui se déhanchent en mangeant. Les images amusantes ont fait le tour du monde, donnant un nouveau souffle à ce titre dévoilé il y a 8 mois.



Le #JerusalemaDanceChallenge (dont le but est donc de se filmer en dansant sur le tube) a vu le jour sur TikTok et la chanson est rapidement devenue le tube de l'été.



"Jérusalem, ma maison, sauve-moi, ne me laisse pas ici", chante Nomcebo Zikode, artiste sud-africaine à la base de ce texte. En juin, un remix du tube chrétien a vu le jour avec un featuring du chanteur nigérian Burna Boy.