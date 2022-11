"On est en direct !": l'acteur Elie Semoun dans une drôle de position sur le plateau de "Télématin" (vidéo)

Petite séquence insolite sur le plateau de "Télématin" ce mercredi 30 novembre. Pensant qu'il n'est pas en direct, l'humoriste Elie Semoun s'est fait prendre en train de montrer son postérieur à la présentatrice en plein direct. Une blague qui n'a pas manqué de faire rire le plateau.

Lorsque Elie Semoun est sur un plateau de télévision, il se passe souvent un événement imprévu. Célèbre pour ses rôles dans les films "Ducobu" ou ses nombreux spectacles en tant qu'humoriste, Elie Semoun aime amuser la galerie. Dans l'émission "Télématin" de ce mercredi 30 novembre, l'acteur a su faire parler de lui grâce à une blague qui fera certainement le tour de la toile.

Alors en train de montrer ses fesses à la présentatrice Julia Vignali, celle-ci s'empresse de dire à l'acteur : "On est en direct ! On est en direct !". Rapidement, l'humoriste se rassied et s'excuse sur le ton de l'humour. "Pardon, excusez-moi, je suis désolé, parce qu'on ne sait jamais quand c'est le direct. Donc c'était juste un petit souci de… Je suis désolé".

Pour dédramatiser la situation, le présentateur Jean-Baptiste Marteau a expliqué aux spectateurs : "Donc vous l'aurez bien compris, on est de retour sur Télématin en direct avec Elie Semoun qui a une actualité très chargée, hormis de montrer son derrière à la télévision".

Un moment de télévision drôle et cocasse qui fera date.

Une séquence à voir ci-dessous :