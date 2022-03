"T'es devenu fou", "Mais quel abruti!": rouge de colère, Cyril Hanouna explose face à Gilles Verdez dans TPMP (vidéo)

Un échange très vif a eu lieu sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Les propos de Gilles Verdez ont fait sortir de ses gonds Cyril Hanouna et Matthieu Delormeau...

Ce mercredi, Gilles Verdez s'est pris les foudres de ses collègues qui n'ont pas apprécié ses propos. Sur le plateau de l'émission "Touche pas à mon poste", l'équipe évoquait un fait divers survenu à Longré en France, et notamment la mise en examen d'un agriculteur ayant tué 1 des 4 cambrioleurs qui tentaient de pénétrer chez lui en présence de sa petite fille de 3 ans. Et les propos de Gilles Verdez ont eu l'effet d'une bombe. Le chroniqueur a rappelé qu'aux yeux de la législation française, une condamnation lourde pouvait être prononcée à l'encontre du tireur, même s'il s'agissait là de simple légitime défense.

Il a ensuite ajouté que condamner le père de famille serait tout à fait normal après le geste qu'il a eu, même s'il a voulu se défendre et protéger son enfant. Et là, Cyril Hanouna est sorti de ses gonds: "Arrête un peu ! T'es devenu fou ! Mais quel abruti ! Quel abruti, je te jure. Arrête ! Arrête, t'es un abruti ! Arrête de dire des conneries ! Tu délires complètement", a ainsi déclaré le père de Bianca, 11 ans, et Lino, 9 ans, traitant Gilles Verdez de "taré".

T'es délirant ou alors t'es saoul, je ne sais pas, mais il y a un vrai problème Gilles

La raison d'un tel énervement? L'animateur de TPMP n'a pas compris le point de vue de Gilles Verdez, qui pour lui, ne se met pas du tout à la place de l'agriculteur. Et il n'était visiblement pas le seul puisque Matthieu Delormeau s'en est ensuite également pris au chroniqueur : "Ce qui est très grave dans ce que tu dis, c'est qu'il était avec ses enfants donc ça veut dire que toi Gilles, tu n'aurais pas défendu ta fille de 3 ans face à des malfaiteurs qui rentrent chez toi ? T'aurais fait quoi ? T'aurais pris le téléphone 'Ne quittez-pas, nous demandons la police' ? Qu'est ce que t'aurais fait Gilles ? T'aurais pris le risque que ta fille de 3 ans puisse se faire tuer ? Mais tu es un monstre !"

Ce à quoi Gilles Verdez tente de répondre, lâchant des bouts de phrases face à l'énervement collectif sur le plateau de l'émission. "C'est difficile de parler à quelqu'un qui ne connaît pas le dossier", ou encore, "il s'agit de la loi française", rappelle-t-il.

Géraldine Maillet en a profité pour rajouter une couche : "T'es délirant ou alors t'es saoul, je ne sais pas, mais il y a un vrai problème Gilles. A 2 heures du matin, quand il y a des cambrioleurs qui rentrent chez toi alors qu'il y a ta fille de 3 ans qui est en train de dormir, tu vas dire aux quatre gars 'Attendez deux secondes, on va s'installer dans le salon. Vous venez pourquoi exactement ? [...] Est-ce que vous allez nous bâillonner ?"

Malgré toutes ces oppositions, Gilles Verdez a reçu le soutien de Guillaume Genton, plutôt d'accord avec les arguments de son collègue : "Ce n'est pas une raison pour les tuer". D'autant que Gilles Verdez ajoute: "On ne sait pas s'ils (ndlr, les cambrioleurs) étaient armés". Ce qui n'a pas manqué d'énerver de nouveau ses collaborateurs...