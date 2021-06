Amnésique depuis 10 ans, Thomas retrouve quelques souvenirs après avoir écouté un tube des années 80

Il y a 10 ans, Thomas Leeds, a été victime d'un accident. Un soir, dans le centre de Londres, il a été renversé par une voiture. Un officier de police qui a été témoin de l'accident a raconté la violence du choc subi par le garçon de 19 ans. Thomas avait été projeté par-dessus le toit d'un taxi et avait atterri sur la tête. L'avant du véhicule était cabossé et le pare-brise brisé...

Après avoir été admis à l'hôpital, contre toute attente, le jeune homme est sorti le lendemain matin de l'établissement. En prenant de ses nouvelles ce jour-là, l'officier de police ne pouvait tout simplement pas le croire et a demandé aux parents de le surveiller étroitement. Le choc avait été si violent, le policier était lui-même encore traumatisé d'avoir assisté à cette scène.

Dans la journée, Thomas s'est effectivement plaint de maux de tête et de nausée. Le père de Thomas, le Dr Anthony Leeds, s'est alors précipité à l'hôpital avec son fils pour faire un scanner. Un caillot de sang était en effet en train de se former. "Il était à 24 heures de la mort", se souvient son père Anthony.

Thomas a subi une intervention chirurgicale pour enlever le caillot. Et lorsqu'il est revenu aux soins intensifs. "J'ai de vagues souvenirs d'avoir été très confus, mais curieusement, je n'avais pas peur. Je ne savais pas avoir peur", dit-il. "J'étais comme un bébé."

Thomas aimait voir les gens qui venaient lui rendre visite alors qu'il se rétablissait. Bien qu'ils semblaient familiers, quand ils lui ont dit qu'ils étaient ses parents et ses cinq frères et sœurs, il ne pouvait pas s'en souvenir. Le jeune homme qui a gardé la faculté de lire et d'écrire souffrait d'amnésie.

Et c'est incroyable, récemment en écoutant le tube des années 80 The Whole of the Moon du groupe The Waterboys, le Londonien a revu des souvenirs enfouis dans son cerveau de quand il était enfant. Des souvenirs de son enfance dont il n'avait plus eu d'aperçu depuis plus de 10 ans.

"J'étais assis sur ce sol bleu étrange et je pouvais voir cette radio argentée. Ensuite, j'étais à un autre endroit et je tenais la main géante de cet homme… et puis il y a eu un autre souvenir."

Il se souvient d'un sapin de Noël le dominant. "Il y avait une femme debout, et elle était jeune et elle souriait et elle n'avait pas de cheveux gris. C'était ma mère et j'étais son petit garçon. Et c'était réel", raconte le jeune homme à la BBC qui a tout de suite mis ses souvenirs sur papier.

Sans comprendre pourquoi, ce tube lui a permis la réminiscence de certains souvenirs qu'il croyait avoir oubliés à jamais. "Le plus beau jour de ma vie", confie le jeune trentenaire.