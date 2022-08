Ces 2 frères vont faire une bêtise et se mettent d'accord sans s'échanger un seul mot (vidéo)

C'est une vidéo qui est rapidement devenue virale. Un père fait une expérience amusante avec ses deux jeunes fils. Alors que la mère des enfants filme la scène, le père vide un bol de sucreries de style gommes sucrées. Il vide le pot devant les enfants et leur demande d'attendre. "Vous attendez jusqu'à ce que papa et maman reviennent. Ok?"

Les deux frères se retrouvent alors chacun avec des bonbons devant eux. Ils se regardent, s'échangent un sourire et savent très bien qu'ils ne vont pas respecter les consignes de leur père. Sans dire un mot, ils se mettent d'accord pour tous les deux prendre un bonbon. Une vidéo qui témoigne de l'espièglerie fraternelle.