Cette influenceuse affirme avoir été expulsée d'un vol à cause de ses seins: "Ils m'ont virée"

Mary Magdalene, un mannequin d'Instagram, affirme qu'elle a été expulsée d'un vol à cause de ses seins de 10 kg. L'artiste menace d'attaquer la compagnie aérienne en justice, relate TMZ.



Le modèle canadien raconte qu'il s'agissait d'un vol reliant le Canada et Dallas. L'influenceuse dit qu'elle a été "virée" peu de temps après s'être assise dans l'avion. Elle prétend que la raison donnée par l'équipage serait le fait qu'elle portait des écouteurs et aurait ignoré les instructions de l'agent de bord. Mais pour l'influenceuse, la vraie raison serait tout autre. Elle est persuadée que ce sont ses seins qui sont à l'origine de cette expulsion.



Le mannequin pense que ses seins étaient trop gros pour son haut. Elle s'est sentie discriminée et qualifie toute cette expérience de déshumanisante.



Mary Magdalene a pu prendre le vol suivant, mais elle est en colère contre la compagnie aérienne qui a décidé de la faire descendre de l'appareil. Selon elle, la discrimination envers les "corps améliorés" est très courante.

Du côté de la compagnie aérienne, la version est différente... Des sources de American Airlines ont expliqué à TMZ que les agents de bord ont remarqué que Mary était assise sur plusieurs sièges différents avant le décollage... des sièges qui n'étaient pas ceux pour lesquels elle avait un billet.

Les employés de la compagnie aérienne ont expliqué que la femme semblait être en état d'ébriété et qu'elle semblait instable. Les agents de bord et le capitaine lui ont donc demandé de partir - elle est partie sans incident et les policiers n'ont pas eu à intervenir.