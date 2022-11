Finis les shots de tequila: les présentateurs de CNN invités à réduire leur consommation d'alcool lors du Nouvel An

Le géant de l'information américain CNN a demandé à ses présentateurs vedettes de réduire leur consommation d'alcool à l'antenne pour le réveillon du Nouvel An.

Lors d'une réunion en présence du nouveau président de la chaîne de télévision Chris Licht, ce dernier a considéré que "la consommation d'alcool à l'antenne nuisait à la crédibilité des équipes de CNN et à la respectabilité dont elles pouvaient jouir auprès des téléspectateurs", a rapporté le magazine américain Variety.

Ces dernières années, les téléspectateurs américains ont eu l'habitude de voir le présentateur Anderson Cooper et ses collègues boire un verre à Times Square, à New York, alors que la fête battait son plein derrière eux. Des scènes qui ont fait le buzz, montrant un Anderson Cooper hilare ou son co-présentateur Andy Cohen enchaînant les shots de tequila avec plus ou moins de réussite.

Leur collègue Don Lemon s'était même fait percer une oreille en direct. L'année dernière, il avait par ailleurs déclaré "Vous pouvez embrasser mon derrière, je m'en fous" dans une tirade où il expliquait avoir le droit d'exprimer ses opinions.